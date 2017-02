Lo buscan en 190 países, pero en la página web de la Interpol no aparece ni su foto ni su nombre ni sus apellidos. Luego de que la noche del jueves, el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Celestino Toledo Manrique por el caso Odebrecht, el Ministerio del Interior pidió a la Interpol – Francia acelerar su búsqueda. Se conoció que se activó una alerta roja. El tiempo pasa, y muchos se preguntan en qué está el proceso de búsqueda, cómo funciona esta gestión a nivel mundial, y qué acciones se están ejecutando. ¿Por qué no aparece la alerta roja del ex presidente Alejandro Toledo en la página web de la Interpol? El jefe de la Interpol, coronel Martín Parra aseguró que la orden de captura internacional ya está activada en 190 países desde ayer, pero debido a que se trata de un sistema interno no aparece en la página web de la Interpol. “Se trata de una información solo a nivel policial. No tiene por qué estar la alerta roja publicada en la web porque se trata de una orden de captura con carácter de privado. Esa información solo la pueden ver los policías afiliados a la Interpol”, explicó. Las personas que sí figuran en el mencionado portal son aquellas que son considerados como un peligro para la sociedad, como los homicidas o pedófi los. En el caso del ex presidente Alejandro Toledo, se trata de un acusado de delitos de corrupción. Fuentes de Perú21 confirmaron que la Interpol y el Ministerio del Interior, incluso, han cruzado documentación clave para concretar la ubicación y captura de Toledo. También se supo que varios países han respondido la alerta roja.