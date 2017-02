El ex presidente Alejandro Toledo, investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, podría figurar en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior si es que el Poder Judicial ordena su orden de captura. Así lo adelantó el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, quien explicó que no habrá “ningún tipo de contemplación” contra ninguna persona que haya cometido delitos graves. “No nos importa si son ex presidentes, ex ministros o el cargo que fuese. Tampoco tomamos en cuenta el apellido, ni los galones, ni religión… ¡Nada! Nuestro objetivo es hacer cumplir la orden judicial y ponerlo a derecho”, remarcó. Al ser consultado sobre cuánto se pediría por la cabeza del líder de Perú Posible, explicó que eso lo determina la comisión cuando el juez emita su orden de captura. En ese escenario, Vargas manifestó que, una vez que la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) reciba la orden de detención internacional, serán ellos los encargados de capturar a los prófugos y a partir de ahí se realizarán los procesos de extradición o de expulsión. “Eso dependerá de la figura que más se adapte a la legislación del país en donde sea capturado el peruano que tenga una orden de captura internacional”, añadió. Asimismo, el viceministro señaló que, a pedido del Ministerio Público, tienen un equipo de élite de inteligencia que les permite ejecutar trabajos previos a las detenciones de aquellas personas con una orden de captura o prisión preventiva.