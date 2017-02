Contra el tiempo. El prófugo ex presidente Alejandro Toledo está buscando contratar a un abogado en Estados Unidos para afrontar el pedido de detención y luego el proceso de extradición que pedirá el Perú, en donde se le imputan cargos por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de la empresa Odebrecht. Fuentes de Perú21 en la Fiscalía indicaron que Toledo prepara su defensa legal en el país norteamericano ante el pedido de detención que ya presentaron las autoridades peruanas a sus pares estadounidenses. El ex mandatario tendría que tomar una decisión en las próximas horas porque el Departamento de Estado de EE.UU. ya tiene la documentación complementaria que sustenta la solicitud de captura preliminar, el paso previo a su eventual extradición. Tras ser admitida en esta instancia, y de cumplir con los requisitos formales, el pedido pasará a ser evaluado por un juez federal, quien decidirá si la detención del líder de Perú Posible procede o no. Fuentes de este diario en la Cancillería peruana estimaron que la audiencia judicial para evaluar el arresto de Toledo podría darse esta semana. “Para empezar, (Toledo) necesita un abogado para la audiencia con el juez sobre el pedido de detención, si es que el Departamento de Justicia hace la solicitud”, señalaron. Perú21 también conoció que la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior, en coordinación con el FBI de Estados Unidos, tiene ubicado al ex presidente y le sigue los pasos. Un reporte de Panorama reveló anoche que Toledo se encuentra en Palo Alto, California, y el 14 de febrero fue fotografiado en un restaurante de la zona. El informe periodístico no descarta que el ex presidente pueda estar alojado en un ambiente de la Universidad de Stanford. Defensa extranjera El abogado de Alejandro Toledo en Perú, Heriberto Benítez, no quiso confi rmar si su patrocinado ya contrató a un abogado en EE.UU., pero indicó que este debe contar con una defensa legal. “Toda persona tiene el derecho a defenderse; puede ser (con) un letrado contratado, puede ser una ONG, puede ser uno de ofi cio; es evidente que alguien debe asumir la defensa (de Toledo) en el país que fuera”, señaló a este diario. Le alistan prisión Por otro lado, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, adelantó en el programa Agenda política de Canal N que Toledo podría ser internado en el penal de la Diroes, donde se encuentra preso el ex presidente Alberto Fujimori. Pérez Tello dijo que esta posibilidad la está analizando con el INPE. “(Toledo) tendría un régimen especial porque él está siendo investigado por crimen organizado y le correspondería visitas de entre dos y tres horas”, anotó. Tenga en cuenta • El ex directivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata señaló que la empresa pagó US$20 millones en sobornos a Alejandro Toledo a cambio de ganar la licitación de la carretera Interoceánica Sur. • Desde el extranjero, Toledo negó haber recibido “un centavo” por la concesión del megaproyecto. • El escritor Mario Vargas Llosa indicó en su columna del diario El País que espera que Toledo “regrese al Perú ‘motu proprio’ o lo regresen”. • “Lo traté mucho en esos días y me parecía un hombre sincero y honesto”, dijo.