Atalaya.- ¿Será posible que en Atalaya se replique la fantasía creada hace dos siglos por los hermanos Grimm en Alemana, quienes a partir de la alegoría de una casa edificada de manjares construyeron una de las tradiciones germanas más sólidas para fomentar la solidaridad como fuente para hacer realidad los sueños, cuando escribieron el cuento Hänsel y Gretel? Por qué no. Si hay fe, Dios proveerá. Desde hace unos días, dos grupos de fi eles adventistas han aparecido muy amenos en el malecón de esta ciudad vendiendo exquisitos picarones, no solo para satisfacer endulzar los paladares de los vecinos atalaínos, sino para imbuir sus corazones de este dulce maná para conseguir los fondos suficientes para edificar su templo, el que iluminará la grey de la Iglesia 168 “C”, de Atalaya. No es una ilusión ni solo están a la espera de un milagro. Ya tienen todo planificado y programado, al punto que en junio de este año deben estar poniendo la primera piedra de lo que será su divino hogar, para el agradecimiento eterno al Señor. Esa es la meta para este año, explicada el lunes último por el anciano de la iglesia, Richard Vega Páucar, en una sesión de su local ubicado en la calle Satipo, en la junta vecinal Pascual Alegre, plan aprobado por consenso de los fieles. PACTO CON DIOS “Nuestro plan único para este año es construir nuestra iglesia, ya que en dos años de funcionamiento estamos albergando a más de 100 personas. Así consta en nuestro padrón de feligresía; cada año se va incrementando aún más. Es un gran reto que asumimos desde el año pasado y hoy lo ratificamos realizando nuestro pacto con Dios, para que se haga realidad nuestro ansiado templo. Nuestra propuesta es formar dos equipos que ya vienen trabajando, pues todos los domingos, en el bulevar de Atalaya, venden los riquísimos picarones con este fi n. Pedimos a toda la hermandad, amigos y amigas, colaborar con nosotros, porque tenemos pactado y proyectado que hasta el mes de junio, cuando se inicie el verano, estaremos poniendo la primera piedra en el terreno propio de la iglesia”, relató el anciano en su informe. Los demás solo instaron a Richard Vega a dejar abiertas las puertas para qe sean bienvenidos cualquier tipo de colaboración de la población, autoridades empresas e instituciones de Atalaya, “porque se trata del avance de la obra de Dios; recuerden que si damos mucho, Dios bendecirá con mucho más y tenemos seguridad de que nadie se negará a las cosas de Dios”, le dijeron al veterano conductor de la fe adventista. Vega Páucar asintió ante el pedido, enfatizando que “no hay que desestimar tender alianzas estratégicas, gestionar y tocar puertas a instituciones públicas y privadas, ya que se trata de un bien común. Una ilusión que solo se hará realidad con la solidaridad y el ingenio cristiano de este grupo religioso, cuya fe podrá superar toda clase de dificultades, como lo hicieron Hänsel y Gretel en un oscuro bosque para sobrevivir. Los miembros de esa congregación, recordaron que el adventismo siempre jugó un papel importante en la formación de valores cristianos con amor, gozo, paz, paciencia, fe y templanza y así respondieron a su longevo líder en la reunión en la que aprobaron los picarones, inspirados fervientemente en el éxito de esa dulce ruta abierta, como la bondad de Dios.